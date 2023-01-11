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روسيا تؤكد استمرار معركة سوليدار وأوكرانيا تعتبرها "الأكثر دموية"


أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية لا تزال متواصلة في سوليدار، فيما وصفتها وزارة الدفاع الأوكرانية بـ"الأكثر دموية".

وقالت الدفاع الروسية في بيان إن "وحدات محمولة جوا عطلت الوصول إلى الأجزاء الشمالية والجنوبية من سوليدار. القوات الجوية الروسية تضرب معاقل العدو. ووحدات هجومية تقاتل في المدينة".

وكانت قد أعلنت مجموعة "فاغنر" العسكرية في وقت سابق سيطرتها على المدينة الصغيرة في شرق أوكرانيا.

ولفتت نائب وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على "تلغرام"، إلى أن هناك "معارك عنيفة مستمرة في سوليدار"، مضيفة أن الروس "حاولوا اختراق الدفاع الأوكراني والسيطرة على المدينة تماما، لكن لم ينجحوا في ذلك".

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