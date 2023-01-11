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بايدن يصدر أمراً بعد "عطل الطيران" العام في الولايات المتحدة


أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق شامل؛ بعد "عطل الطيران" العام في الولايات المتحدة.

وقالت كارين جان-بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إنه "لا يوجد دليل على أن تعطل نظام إدارة الطيران الاتحادية اليوم الأربعاء كان بسبب هجوم إلكتروني، مشيرة إلى أن الرئيس جو بايدن أمر وزارة النقل بفتح تحقيق شامل وستقدم إدارة الطيران الاتحادية تحديثات منتظمة"

ومنعت الرحلات الأمريكية من الإقلاع أو تأجلت اليوم الأربعاء فيما سعت إدارة الطيران الاتحادي إلى إصلاح العطل إذ تم إبلاغ المسافرين بالتواصل مع شركات الخطوط الجوية لمعرفة المستجدات.

وقالت الإدارة إنها أمرت الخطوط الجوية بإيقاف إقلاع جميع الرحلات المحلية مؤقتا حتى التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت غرينتش) للسماح للإدارة بالتأكد من سلامة الإقلاع ومعلومات الأمان.

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