الصفحة الدولية

انفجار قرب مبنى الخارجية الأفغانية بكابول


أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار أمام مبنى وزارة الخارجية، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وذكرت وكالة أنباء "هرات نيوز" الأفغانية المستقلة، أن "الانفجار أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل فيما أصيب عدد آخر بجروح".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران، إن "اليوم حوالي الساعة 16:00 (بالتوقيت المحلي)، وقع انفجار على طريق وزارة الخارجية، ما أسفر عن وقوع إصابات".

وأضاف خالد زدران في تصريحات صحفية "وصلت الفرق الأمنية إلى المنطقة وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث قريبًا".

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