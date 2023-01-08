رئيسي مستقبلا السفير الروسي الجديد: نسعى لتوسيع التعاون الاقتصادي الإيراني الروسي

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران وموسكو تجمع بينهما علاقات استراتيجية، مشددا على ضرورة توسيع التعاون الاقتصادي الثنائي.

ولدى استقباله السفير الروسي الجديد لدى طهران أليكسي دادوف، أشار رئيسي إلى أن البلدين، إيران وروسيا، لديهما فرص جيدة للتعاون في الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية.

كما نوه الرئيس الإيراني بتنامي العلاقات الدبلوماسية بين طهران وموسكو، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي في المجالات الاقتصادية أيضا.

من جهته، نوه أليكسي دادوف، الذي سلم في هذا اللقاء أوراق اعتماده إلى رئيسي، بأنه وضع على سلّم أولوياته التنمية المستديمة للعلاقات بين موسكو وطهران.

وأضاف: "التعاون الاستراتيجي الاقتصادي بين إيران وروسيا، تسبب في يأس الدول الغربية من سياسة العقوبات".