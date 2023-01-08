الصفحة الدولية

نيويورك تايمز: الغرب يتأهب لعام دموي جديد بأوكرانيا


اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الأسلحة الجديدة التي وُعدت بها أوكرانيا تعد مؤشراً واضحاً على أن الغرب يستعد لعام دموي آخر في الدولة التي مزقتها الحرب، كما إنها ستساعد كييف على مواصلة تقدمها في ساحات القتال مع موسكو.

ونقلت الصحيفة عن محللين عسكريين قولهم إن توفير الحلفاء الغربيين لمدرعات مشاة أكثر تطوراً يشير إلى مدى استعدادهم إلى ردع أي هجمات روسية جديدة في الأشهر المقبلة، وذلك مع دخول الحرب مرحلة جديدة من الهجمات الأوكرانية ضد القوات الروسية.

وقالت الصحيفة إن الأسلحة الجديدة تمثل تغييرًا بالسياسة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إذ إنها تقدم دعمًا أكثر فتكًا للمشاة الأوكرانيين؛ ما يشير إلى "قلق أقل" لدى تلك الدول إزاء التقدم الروسي، وتطلعها لتحقيق انتصارات أوكرانية أكثر حسماً في العام الجاري.

وفي مقابلة مع الصحيفة، قال أولريش شبيك، خبير في الشأن الألماني، إن القرار الثلاثي "يوضح حجم الدعم الغربي ل‍أوكرانيا استعداداً لهجوم روسي محتمل في الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن الغرب لن يسعى لمفاوضات سلام قريبًا وأن القرار يعكس أيضًا تغيرًا في المناخ العام بالعواصم الغربية الكبرى.

وكانت فرنسا وعدت بإرسال مركبات مدرعة من طراز "إيه إم إكس-10" المتطورة إلى أوكرانيا، كما أعلنت ألمانيا عن إرسال مركبات "ماردر"، فضلاً عن مدرعات "برادلي" الأمريكية الأكثر تطوراً. ورأت الصحيفة أن هذه الإمدادات جاءت "تتويجاً" لهجومين أوكرانيين ناجحين دفعا القوات الروسية من شمال شرق البلاد وجنوبها.

وتحت عنوان "دفعة قوية لطرد الروس"، نقلت الصحيفة عن روب لي، المحلل العسكري في "معهد أبحاث السياسة الخارجية"، قوله إن الأوكرانيين يخططون للقيام بمزيد من العمليات الهجومية ضد المواقع الروسية، "لذا فإن الحصول على مركبات قتالية مدرعة سيقربهم بشكل كبير من تحقيق هذا الهدف."

وذكرت "نيويورك تايمز" أن شحنات المركبات المدرعة تعكس أيضاً ثقة الغرب المتزايدة في القوات المسلحة الأوكرانية. وقال مسؤولون أمريكيون إن نوع المركبات والمدفعية والأسلحة المقدمة يوضح ثقة واشنطن في قدرة كييف على التدريب على المركبات المتقدمة المعقدة وتشغيلها وصيانتها بشكل فعال.

وقالت الصحيفة إن نشر مركبات "برادلي" الأمريكية قد أثار تساؤلات مرة أخرى حول سبب بطء إدارة الرئيس، جو بايدن، في إرسال أسلحة ومعدات عسكرية أخرى إلى أوكرانيا بعد أن فاجأت الأخيرة الغرب بنجاحها في ساحة المعركة وطلبت المزيد من المعدات المتقدمة.

وكانت لورا كوبر، مسؤولة السياسة البارزة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صرحت الجمعة، بأن "هذا هو الوقت المناسب ل‍أوكرانيا للاستفادة من قدراتها لتغيير الديناميكية في ساحة المعركة". وأضافت أنه "من منظور الصيانة والاستدامة وهذا أمر مهم حقًّا أظهر الأوكرانيون الكثير من الكفاءة في هذا الشأن".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
زيلينسكي يجمد جنسية 13 رجل دين من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
الصحة العالمية تحذر من متحور "كورونا" الجديد... "أكثر قابلية للانتقال حتى الآن"
هددت تشارلز بفضح أسرار قذرة أو 400 مليون دولار.. الأمير هاري: توسلنا أبي أن لا يتزوج كاميلا!
رئيسي مستقبلا السفير الروسي الجديد: نسعى لتوسيع التعاون الاقتصادي الإيراني الروسي
نيويورك تايمز: الغرب يتأهب لعام دموي جديد بأوكرانيا
روسيا تعلن تنفيذ "ضربات انتقامية" رداً على هجوم ماكييفا
روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية على عدة محاور
إيران تتخذ قرارات جديدة بشأن قضية اغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخري
لسبب "غريب".. فصل طلبة من جامعة بكوريا الشمالية وعقوبات صارمة بانتظارهم
للمرة الثانية عشر.. مجلس النواب الأمريكي يفشل في اختيار رئيس
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
محمد الموسوي : السلام على مولاتي ام البنين صلوات الله عليها عظم الله اجورنا واجوركم ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
ام فاطمه : احسنت بارك الله فيك عاش قلمك دكتورنا الغالي ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
dswe3qqrs65f : الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ماضية بأجندتها المشبوهة بأتجاه اخضاع العراق لصالح اهدفها الرامية من ...
الموضوع :
من واقعة الطف الى واقعة المطار؛ فسطاط الحسين يستقبل قادة النصر ببشرى التحرير .
Jaas Ammf : احسنت ...
الموضوع :
السرقة تحت ستار الدين خيانة
Jaas Ammf : افدتم موفقين ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
bnnwwijk : على ساسة الشيعة تخيير الولايات المتحدة الامريكية وعملائها في العراق اما ان يبقوا في العراق ويكفوا عن ...
الموضوع :
هل يمكن تحويل ازمة الدولار الى فرصة؟!
Jaas Ammf : احسنتم ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
فيسبوك