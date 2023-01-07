الصفحة الدولية

روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية على عدة محاور


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور واعتراض صواريخ وإسقاط 4 مسيرات أوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "قواتها تواصل الالتزام بهدنة وقف إطلاق النار حتى منتصف الليل من اليوم السبت، على الرغم من تواصل القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية للمناطق واستهداف مواقعنا"

وأضافت، أنه "أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على مواقع للجيش الروسي 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية في اتجاه كراسني ليمانسك، لافتة إلى صد هجوم شنته وحدات من اللواء الميكانيكي الرابع عشر للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك بالقرب من قرية سينكوفكا بمنطقة خاركوف. كما تمت تصفية أكثر من 20 جنديا أوكرانيا. وصد هجوم من قبل مجموعتين هجوميتين من لوائي الهجوم الجوي 80 و 95 التابعين للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمانسك في منطقة غابات سيريبريانسكي. وتمت تصفية أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مدفعين من طراز D-20"، وفق البيان.

وتابعت، أنه "في اتجاه دونيتسك، تم إحباط محاولة هجومية لوحدات من ألوية الهجوم الجوي الآلية رقم 110 و 79 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوغوروفكا وغورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأوقعت قواتنا أكثر من 50 بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الأوكراني".

وفي اتجاه جنوب دونيتسك في منطقة نوفومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، قالت الوزارة، إنه "تم إيقاف هجوم مضاد لوحدات اللواء 108 للدفاع الإقليمي للقوات الاوكرانية، وتمت تصفية أكثر من 20 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر من طراز D-30 وناقلة جند مدرعة. كما تم تدمير 4 طائرات بدون طيار أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، واعتراض خمس قذائف من طراز Uragan و HIMARS ".

أطلقت القوات الأوكرانية، وفق البيان، "أكثر من 60 قذيفة من العيار الثقيل على مناطق سكنية في مدينة دونيتسك، كما أصابت قاذفات صواريخ HIMARS الأمريكية ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأتم البيان، أنه "في منطقة زابوروجيه، دمرت قواتنا المسلحة مواقع تابعة للقوات الأوكرانية، في محاور خيرسون وكريفوي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية على عدة محاور
إيران تتخذ قرارات جديدة بشأن قضية اغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخري
لسبب "غريب".. فصل طلبة من جامعة بكوريا الشمالية وعقوبات صارمة بانتظارهم
للمرة الثانية عشر.. مجلس النواب الأمريكي يفشل في اختيار رئيس
المصرف المركزي الإيراني يعلن عن إحباط هجوم إلكتروني
المانيا تزعم ارسال 40 مدرعة "ماردر" الى اوكرانيا
مستشارته السابقة: ترامب يخاف من شخص واحد على هذا الكوكب
Daily Caller تكشف أرباح أعضاء الكونغرس الأمريكي من مساعدة أوكرانيا عسكريا
أوكرانيا ترفض مبادرة الرئيس الروسي بوقف النار
أردوغان يرجح عقد مباحثات مستقبلا مع الأسد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 53.79
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
محمد الموسوي : السلام على مولاتي ام البنين صلوات الله عليها عظم الله اجورنا واجوركم ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
ام فاطمه : احسنت بارك الله فيك عاش قلمك دكتورنا الغالي ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
dswe3qqrs65f : الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ماضية بأجندتها المشبوهة بأتجاه اخضاع العراق لصالح اهدفها الرامية من ...
الموضوع :
من واقعة الطف الى واقعة المطار؛ فسطاط الحسين يستقبل قادة النصر ببشرى التحرير .
Jaas Ammf : احسنت ...
الموضوع :
السرقة تحت ستار الدين خيانة
Jaas Ammf : افدتم موفقين ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
bnnwwijk : على ساسة الشيعة تخيير الولايات المتحدة الامريكية وعملائها في العراق اما ان يبقوا في العراق ويكفوا عن ...
الموضوع :
هل يمكن تحويل ازمة الدولار الى فرصة؟!
Jaas Ammf : احسنتم ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
فيسبوك