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إيران تتخذ قرارات جديدة بشأن قضية اغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخري


أعلنت إيران، اليوم السبت، تقديم لائحة الاتهام في قضية اغتيال العالم الإيراني الشهيد محسن فخري زادة، إلى المحكمة.

وقال مساعد الشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب آبادي، إن "لائحة الاتهام في قضية اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة قد قدمت إلى المحكمة وسيتم النظر فيها قريبا"، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وكانت النيابة العامة في إيران، أصدرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، قرارا بتجريم ومحاسبة 14 شخصا متورطا في ملف اغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة

وقال المدعي العام في طهران علي صالحي، إن "الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء الـ 14 شخصا، هي الإفساد في الأرض، والتورط في التعامل الاستخباري والتجسس لمصلحة الكيان الصهيوني، والتواطؤ بنية المساس بأمن البلاد، واستهداف الأمن القومي الإيراني".

وتم اغتيال العالم النووي الإيراني بالرصاص وهو داخل سيارته برفقة زوجته، وكان خلفه عدد كبير من السيارات للحماية الأمنية وواحدة فقط أمامه.

وبعد وقت قصير من شهادته وجهت إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل، وكتب وزير الخارجية حينها محمد جواد ظريف، على "تويتر" يقول "دلائل جدية على وجود دور إسرائيلي".

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