المصرف المركزي الإيراني يعلن عن إحباط هجوم إلكتروني

أكد رئيس شركة اتصالات البنية التحتية في إيران، أمير لاجوردي، اليوم الجمعة،عن إحباط هجوم إلكتروني على المصرف المركزي الإيراني.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن لاجوردي قوله: "تم إحباط هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) الذي تعرض لها المصرف المركزي ومنصتا "بله" و"روبيكا" المحليتان للتواصل الاجتماعي، ليلة أمس الخميس".

وأوضح: "تتعرض البنوك والمؤسسات المالية وشركات الإنترنت والبنى التحتية للاتصالات، إلى أكبر حجم من الهجمات الأجنبية هذه الأيام، والتي تم احباطها جميعا".