المانيا تزعم ارسال 40 مدرعة "ماردر" الى اوكرانيا

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيستريت، اليوم الجمعة، أنّ بلاده سترسل 40 مدرّعة من طراز "ماردر" إلى الجيش الأوكراني في الربع الأول من العام 2023، غداة إعلان برلين وواشنطن مرحلة جديدة من الدعم العسكري لكييف.

وقال هيبيستريت خلال مؤتمر صحافي دوري للحكومة، ، إن "40 مركبة ستكون جاهزة في الربع الأول ويمكن إرسالها ل‍أوكرانيا"، بعد "تدريب لمدة ثمانية أسابيع" للجيش الأوكراني.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، "إرسال مركبات قتال مدرعة لمساعدة أوكرانيا في الحرب مع روسيا ولكن دون تحديد عددها أو توقيت عمليات التسليم".

وقال هيبيستريت: "حان الوقت لتسليم دبابات حماية بتكنولوجيا غربية.. محادثات مكثفة منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر بين الحلفاء أدت إلى هذا القرار الذي يشكل نقلة نوعية في شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا".

وستسلم الولايات المتحدة مدرعات من طراز برادلي قتالية مزودة بمدفع آلي من عيار 25 ملم ومدفع رشاش 7,62 ملم وصواريخ مضادة للدبابات، بينما سترسل ألمانيا مدرعات من طراز "ماردر" بمدفع عيار 20 ملم".

وكان حلفاء أوكرانيا الأوروبيون بادروا إلى تزويدها بدبابات سوفياتية الصنع، لكن ليس بمركبات غربية التصميم، بالرغم من طلبات كييف المتكررة في هذا الصدد.

ولطالما رفضت برلين مثل هذه الشحنات، بحجة أن هكذا إجراء يجب أن يُتخذ بالتشاور مع الحلفاء الغربيين، وأن حلف شمال الأطلسي لا ينبغي أن يشارك بشكل مباشر في الحرب.

وتطالب كييف أيضاً بتسلّم دبابات من نوع ليوبارد 2 من برلين بمدفع عيار 120 ملم وذات الشهرة العالمية، الأمر الذي ترفضه ألمانيا.

وقال هيبيستريت رداً على سؤال عن الموضوع: "نراقب بعناية الوضع في أوكرانيا ونأخذ تالياً قراراتنا بالتعاون مع شركائنا".