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Daily Caller تكشف أرباح أعضاء الكونغرس الأمريكي من مساعدة أوكرانيا عسكريا


جنى أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين صوتوا لصالح تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بمليارات الدولارات، أموالا طائلة من الأسهم المتدوالة لمقاولي الدفاع في البنتاغون.

وذكرت ذلك بوابة " Daily Caller" الإخبارية اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه خلال العام الماضي، وافق المشرّعون الأمريكيون على تقديم أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية الإجمالية إلى كييف، بما في ذلك ما قيمته 12.7 مليار دولار من الأسلحة والمعدات التي تم إرسالها إلى أوكرانيا بشكل مباشر من مستودعات وزارة الدفاع الأمريكية.

كما لفتت البوابة إلى أنه من أجل تجديد عمليات التسليم هذه، زادت شركات الدفاع الأمريكية الرائدة إنتاجها بشكل كبير، وحقق أعضاء الكونغرس الذين تداولوا في أسهم الشركة أرباحا كبيرة.

هذا وبيّنت البوابة الإخبارية أنّ العديد منهم أيّدوا تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح المقال أن العديد من المشرعين الجمهوريين الذين صوتوا ضد مثل هذه القوانين اشتروا أسهماً في شركات الدفاع.

وكمثال على ذلك، حصل عضو الكونغرس إيرل بلوميناور (ديمقراطي من ولاية أوريغون) على أعلى ربح بين المشرعين منذ عام 2021 على أسهم شركات الدفاع – 40 بالمئة.

ومن بين الجمهوريين، كانت مارغوري تايلور غرين، التي صوتت ضد المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بنسبة 35.5 بالمئة من الأرباح.

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