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أوكرانيا ترفض مبادرة الرئيس الروسي بوقف النار


رفض مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار المؤقت على طول خط التماس في أوكرانيا.

وقال بودولياك: "على روسيا أن تغادر الأراضي المحتلة، عندها فقط ستبدأ هدنة مؤقتة، نحن لا نهاجم أرضا أجنبية ولا نقتل المدنيين وعلى روسيا مغادرة أراضينا".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير.

كما دعا الكرملين الروسي، الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار وإعطاء الفرصة للمواطنين لأداء طقوس عيد الميلاد.

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