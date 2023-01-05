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الكونغرس الأمريكي يُرجِئ جلسة اختيار الرئيس مرة أخرى


قرر مجلس النواب الأمريكي، تأجيل، الجولة السابعة للتصويت على اختيار رئيس جديد له إلى منتصف الخميس.

وأصبح مجلس النواب الأمريكي بدون رئيس له لليوم الثاني على التوالي، فيما لم يؤد الأعضاء الجدد القسم، قبل أن يتم تجميد أعمال الكونغرس.

إرجاء الجولة السابعة لاختيار خليفة نانسي بيلوسي جاء بعد فشل الجمهوري كيفن مكارثي، للمرة السادسة، في الحصول على أصوات كافية لانتخابه رئيسا جديدا للكونغرس.

والأربعاء، عانى كيفن مكارثي من هزيمة لاذعة أخرى، بعد خسارته في الجولة السادسة من التصويت لانتخاب رئيس الكونغرس في ضربة كبيرة تعرض محاولته للخطر بشكل متزايد.

وتزيد خسارة مكارثي من حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان لا يزال بإمكانه تأمين حصوله على "مطرقة الكونغرس" أو ما إذا كان مرشح قابل للتطبيق سيظهر كبديل له، وفقا لـ"سي إن إن".

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