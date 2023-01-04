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منذ 100 عام.. البرلمان الأمريكي يفشل في اختيار رئيسه


أفادت قناة CBS News التلفزيونية بأنه لأول مرة منذ حوالي 100 عام يفشل مجلس النواب الأمريكي في اختيار رئيسا له من الجولة الأولى، بعد عدم جمع الجمهوري كيفن مكارثي للأصوات الكافية.

ولم يتمكن النائب عن ولاية كاليفورنيا مكارثي، من تهدئة غضب مجموعة من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يعكس الخلافات في قلب حزب الجمهوريين المعارض الذي فاز بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت في نوفمبر.

ويحتاج انتخاب "رئيس مجلس النواب"، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، أغلبية من 218 صوتا.

وجمع كيفن مكارثي في الدورة الأولى 203 أصوات فقط، وقرر 19 نائبا من مؤيدي ترامب عرقلة انتخابه.

وسيستمر النواب في التصويت حتى انتخاب رئيسا للمجلس.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الاثنين، أن "مجموعة" من الجمهوريين تحاول منع مكارثي من تولي منصب المتحدث. ولوحظ في الأيام الأخيرة، أن مكتب مكارثي أجرى مفاوضات مكثفة داخل الحزب الجمهوري، في محاولة لجمع العدد المطلوب من المؤيدين، لكنه لم يتمكن من حل الخلافات مع "أشد المنتقدين" الذين وعدوا بالتصويت ضده.

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