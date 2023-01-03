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ليبيا.. اشتباكات مسلحة في العجيلات والسلطات تعلق الدراسة حتى إشعار آخر


شهدت مدينة العجيلات غربي ليبيا يوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة بين مليشيات متنافسة، ما دفع السلطات إلى تعليق الدراسة في المدينة حتى إشعار آخر.

ودعا الهلال الأحمر الليبي الأهالي في منطقة المطمر بالعجيلات الواقعة غرب العاصمة طرابلس، إلى البقاء في منازلهم.

وقال الهلال الأحمر في بيان: "في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها منطقة المطمر بالمدينة من اشتباكات نتمنى من أهالينا الابتعاد قدر الإمكان عن النوافذ والأبواب أثناء الاشتباكات، وتجنب الخروج بدون أي تنسيق".

ولم تصدر السلطات الليبية في المدينة الخاضعة لحكومة الوحدة الوطنية بيانا توضح فيه ملابسات الاشتباكات وهوية الميلشيات المتناحرة.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

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