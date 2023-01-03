إيران توجه اتهاما بالتجسس لفرنسيين وبلجيكي

كشفت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن القضاء الإيراني وجه اتهامات لمواطنين فرنسيين اثنين وثالث بلجيكي، بـ"التجسس والعمل ضد الأمن القومي للبلاد".

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، ان " القضاء الإيراني وجه اتهامات لمواطنين فرنسيين اثنين وثالث بلجيكي، بـ"التجسس لصالح إحدى الوكالات الأمنية الفرنسية والعمل ضد الأمن القومي للبلاد".

وقالت وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، في أيار الماضي، إنها "ألقت القبض على أوروبيين لتحريضهما على "زعزعة الأمن" في إيران".

وفي تشرين الأول الماضي، أذاع التلفزيون الرسمي الإيراني، مقطع فيديو ظهر فيه مواطنان فرنسيان محتجزان في إيران بتهمة "التجسس" منذ أيار.

وهناك 4 فرنسيين مسجونين في إيران بينما تحاول فرنسا التأكد مما إذا كان ثمة خامس اعتُقل خلال الاحتجاجات في أنحاء البلاد.

وظهر الفرنسيان، وهما يعترفان بأنهما كانا يتجسسان لصالح إحدى الوكالات الأمنية الفرنسية، وسط اضطرابات على مدى أسابيع ربطتها إيران بأعداء أجانب.