إيران تجدد تأكيدها على متابعة المتورطين باغتيال سليماني

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن بلاده ستواصل متابعة الدعوى القضائية ضد الأفراد والكيانات المتورطة في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، حتى تحصل على تعويض نهائي.

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي، إن "وزارة الخارجية الإيرانية وأجهزة حكومية أخرى تتعاون لرفع دعوى ضد الحكومة الأمريكية، لدورها في اغتيال سليماني قبل 3 سنوات"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).

وأضاف أن "الجهود القانونية ستتواصل في المحاكم المحلية والإقليمية والدولية بجدية تامة حتى الوصول إلى تسوية نهائية".

وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2020، اغتيل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مع عدد من مرافقيه، بمن فيهم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية خارج المطار الرئيسي في العاصمة العراقية بغداد.