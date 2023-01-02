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القصف الروسي يتسبب بانقطاع الكهرباء والتدفئة في كييف


أفاد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بانقطاع التيار الكهربائي والتدفئة في العاصمة الأوكرانية بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق البنية التحتية للطاقة.

وكتب كليتشكو في صفحته على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "تم إلحاق أضرار بالبنية التحتية للطاقة. وتقع في المدينة انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي. وبالتالي هناك مرافق تدفئة غير نشطة".

وكتبت وسائل إعلام أوكرانية في الليل الماضي عن وقوع انفجارات قوية وإعلان إنذار جوي في كييف. وفي الساعة 01:30 صباح اليوم الاثنين أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في منطقة غولوسييفسكي في جنوب غرب كييف، وأضاف كليتشكو فيما بعد أنه تم تسجيل وقوع انفجارات في منطقة ديسنيانسكي للمدينة.

وبدأت القوات الروسية تنفيذ ضربات على مرافق البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في 10 أكتوبر الماضي، أي بعد يومين من وقوع العمل الإرهابي في جسر القرم، الذي تقف وراءه الاستخبارات الأوكرانية، وفق تقديرات السلطات الروسية. ويتم تنفيذ الضربات الروسية على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصال في جميع أنحاء البلاد.

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