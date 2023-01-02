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إيران: سنرد بحزم على أي تهديدات إسرائيلية


صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الاثنين، أن إيران سترد بحزم على أي تهديدات إسرائيلية قادمة.

ونقلت وسائل اعلام إيرانية عن موسوي قوله، بان "الكيان الصهيوني في أسوأ حالاته، على امتداد تاريخه الفاقد للجذور"، مشيرا إلى أن "حالة التخبط والضياع التي تمر بها إسرائيل، دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحالف مع أكثر الأحزاب اليمينية تطرفا، بهدف تشكيل حكومته، وإخراجها من الفوضى".

وأضاف، "أحيانا نسمع إشاعات مصدرها الكيان الصهيوني وبعض مسؤوليه، ومن هنا نرد عليهم أن القوات المسلحة الإيرانية سوف ترد بحزم على أي تهديد من الكيان الصهيوني للأراضي الإيرانية، وأن الرد سيكون أضعاف التهديد الإسرائيلي".

واشار موسوي الى، أن "تحركات العدو تحت المراقبة المستمرة والدقيقة، وأن الجيش على أتم الاستعداد للتعامل مع أي تهديد، وسيكون الرد حاسما وسريعا".

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