الصفحة الدولية

رسمياً.. كرواتيا تنضم الى منطقة اليورو و"شنغن"


انضمت كرواتيا إلى منطقة اليورو ومنطقة شنغن لحرية الحركة بين دول الاتحاد الأوروبي في يوم رأس السنة الجديدة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها بلد أوروبي إلى كل من منطقة اليورو ومنطقة شنغن في اليوم نفسه، فيما يشكل معلما مهما ل‍كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013.

وأصبحت كرواتيا ابتداءً من أول يناير/كانون الثاني، العضو العشرين في منطقة اليورو، كما أصبح اليورو عملتها الرسمية.

وفي التاريخ نفسه، أصبحت أيضا العضو السابع والعشرين في منطقة شنغن، التي تم إنشاؤها في عام 1985، للسماح بحرية الحركة لجميع مواطني الدول الموقعة والبالغ عددهم 420 مليونا.

ولمساعدة الناس على التكيف مع استخدام اليورو ابتداءً من أول يناير، سيستمر التداول المزدوج للعملة كونا الكرواتية واليورو لمدة أسبوعين.

وبعد الساعة 12:00 منتصف ليل 14 يناير، سيتم استخدام اليورو فقط. ومع ذلك، ستستمر البنوك ومكاتب البريد في تحويل الكونا إلى

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