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بعد وصولها لمراحل متوترة.. روسيا تفسخ الاتفاقات المبرمة مع أوروبا


أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، فسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا، ورفع قرار خاص بذلك إلى الرئيس فلاديمير بوتين، قبل إحالته إلى مجلس "الدوما" لإقراره.

وتضمن القرار الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على شبكة الإنترنت: "الموافقة على الاقتراح وتقديمه إلى الرئيس لإحالته إلى مجلس الدوما لإنهاء المعاهدات المبرمة مع مجلس أوروبا".

ويأتي ذلك بينما تمر العلاقات بين روسيا والمنظومة الغربية في أكثر مراحلها توترا، حيث اتخذت حزمة واسعة من العقوبات ضد روسيا.

وكانت المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد اتهمت مجلس أوروبا بممارسة "دبلوماسية مكبرات الصوت"، بعد رسالة وجهتها الأمينة العامة للمجلس ماريا بيجينوفيتش بوريتش، إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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