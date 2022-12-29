الصفحة الدولية

ايران تعين محافظا جديدا للبنك المركزي


ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، اليوم الخميس، أن إيران عينت محمد رضا فرزين محافظا جديدا للبنك المركزي، خلفا لعلي صالح آبادي المقال.

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، صوت مجلس الوزراء الإيراني، على إقالة رئيس البنك المركزي علي صالح آبادي؛ وذلك على خلفية تدهور العملة المحلية بشكل غير مسبوق.

تعرضت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال الأيام الماضية إلى انتقادات شديدة على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والانهيار غير المسبوق للعملة المحلية.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي وصوت على إقالة رئيس البنك المركزي علي صالح آبادي، فيما تم تعيين محمد فرزين بدلاً منه".

وسجل سعر الصرف في إيران رقما قياسيا جديدا وتجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد قيمة 440 ألف ريال منذ يوم أمس.

واستمرت الزيادة في سعر الصرف في الأيام الأخيرة من الأسبوع، فيما وعدت السلطات الحكومية الإيرانية بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

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