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بوتين يهدد أمريكا: سندمر منظومة صواريخ باتريوت في أوكرانيا


قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة للتفاوض مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا، فيما أكد ان روسيا ستدمّر صواريخ باتريوت الأميركية في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن هدف روسيا هو توحيد الشعب الروسي"، مضيفا، "أعتقد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح، ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا. وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا".

وتابع "نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه".

وأشار فلاديمير بوتين إلى إن أساس الصراع في أوكرانيا هو "سياسة خصومنا الجيوسياسيين التي تهدف إلى تفكيك روسيا التاريخية".

وأوضح بوتين أن خصوم روسيا يتبعون سياسة "فرق تسد.. ولطالما حاولوا القيام بذلك ويواصلون اتباع هذا النهج".

وأشار بوتين إلى أن "روسيا ومنذ عام 2014، تحاول حل الأزمة الأوكرانية سلميا".

 

وأضاف "لقد سعينا دائما لضمان حل جميع النزاعات التي تنشأ بالوسائل السلمية من خلال المفاوضات. ولكن، لسوء الحظ، على العكس من ذلك، تصرف الطرف الآخر، لقد بدأوا كما قلت مرات عديدة، والجميع على علم بذلك، اتخاذ إجراءات قاسية هناك وذات طابع عسكري".

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