السلطات الفرنسية تكشف هوية منفذ هجوم باريس

كشفت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، أن المسلح الذي أطلق النار داخل مركز ثقافي كردي وصالون حلاقة في باريس هو رجل يبلغ من العمر 69 عاما، واتهم العام الماضي بجريمة عنف عنصري.

وقالت المدعية العامة في باريس لور بيتشو، أن "المسلح الذي أطلق النار داخل مركز ثقافي كردي وصالون حلاقة في وسط العاصمة الفرنسية اليوم، وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقلّ هو رجل ذو 69 عاماً واتّهم العام الماضي بجريمة عنف عنصري".

وأوضحت للصحفيين أن "مطلق النار متهم بطعن مهاجرين اثنين على الأقل بسكين في مخيم ب‍العاصمة الفرنسية في هجوم وقع في 8 ديسمبر 2021".