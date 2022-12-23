مقتل واصابة سبعة اشخاص في حادث إطلاق نار وسط باريس

أفادت وسائل اعلام فرنسية، اليوم الجمعة، بمقتل شخص ووقوع 6 جرحى، أحدهم في حالة حرجة جراء حادث إطلاق نار في الدائرة العاشرة بباريس.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة الفرنسية قولها، ان "حادث اطلاق نار تسبب في مقتل شخص واصابة ستة اخرين في الدائرة العاشرة بباريس"، موضحة انها اعتقلت الفاعل".

ودعت الشرطة الفرنسية "المواطنيين لتجنب المنطقة التي حدث فيها إطلاق النار بالدائرة العاشرة في باريس".

ووقعت الحادثة في الدائرة العاشرة وسط العاصمة الفرنسية باريس. وذكر مصدر في الشرطة أن الرجل المعتقل "يبلغ الستين من العمر تقريبا".