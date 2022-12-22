بوتين بشأن أوكرانيا: العملية العسكرية إجراء قسري وضروري

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بالإجراء القسري والضروري.

وقال بوتين في صتريحات صحافية: "أكرر مرة أخرى نعتقد أن كل ما يتعلق بعملية عسكرية خاصة هو إجراء قسري وضروري تماما".

وأضاف "يجب أن نكون ممتنين لجيشنا وجنودنا وضباطنا لما يفعلونه من أجل الدفاع عن روسيا مصالحها وسيادتها وقبل كل شيء حماية شعبنا".

وتابع بوتين، أن "الجنود الروس يتصرفون بكرامة ويحققون ما تحتاجه البلاد".