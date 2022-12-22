الأمن الإيراني يعتقل 4 مجموعات "إرهابية" مرتبطة بالموساد الاسرائيلي

اعلنت وزارة الأمن الايرانية، يوم الخميس، عن تفكيك واعتقال اربع مجموعات "إرهابية" تابعة لجهاز المخابرات الاسرائيلي "الموساد".

وقالت الوزارة في بيان اوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، ان "الجهود المهنية والدؤوبة لرجال الأمن اسفرت عن اعتقال المجاميع الأربعة بكامل عناصرها.

واضافت "تم الحصول على أدلة من رابط الموساد في احدى الدول الأوروبية، وسيتم الإعلان عن النتائج بمجرد اكتمال التحقيق"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بدورها أشارت وكالة "إرنا" إلى ان إسرائيل تحاول استغلال اعمال الشغب خلال الاسابيع الاخيرة في بعض مناطق البلاد وتقوم بتوجيه اربع مجاميع عملياتية للقيام باعمال ارهابية لكن عناصر هذه المجاميع اعتقلوا قبل تنفيذ أي عمل.