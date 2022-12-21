بوتين: الاستعداد النووي وصل الى 91 بالمئة والمسيرات باتت امرا واقعا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن تجهيز القوات النووية وصل إلى 91 بالمئة، معتبرا أن الطائرات المسيرة باتت أمرا واقعا.

وقال بوتين خلال اجتماع موسع مع قادة الجيش الروسي لتحديد مهام المؤسسة العسكرية للعام المقبل: "سنستمر في دعم القدرات القتالية والاستعداد القتالي للقوات النووية، وهذا ضمان لسيادتنا ووحدة أراضينا، وبشكل عام يدعم الردع النووي التوازن النووي في العالم".

واضاف: "تجهيز القوات النووية قد زاد إلى 91 بالمئة"، مؤكدا أن الطائرات المسيرة باتت أمرا واقعا ما يستدعي أن تكون معرفة استخدامها لدى كل جندي".

وأشار بوتين الى إنه "يتم تزويد القوات النووية بالمنظومة الفرط صوتية "أفانغارد"، وللمرة الأولى تم تزويد هذه القوات بمنظومة الصواريخ العابرة للقارات الجديدة التي تعرف بـ"الشيطان"، ومنظومة "يارس" البحرية.

وأكد الرئيس بوتين أنه "ليس لهذه الأسلحة مثيل في العالم".