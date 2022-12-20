إيران تؤكد دعمها لإحياء الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إن طهران ستدعم إحياء اتفاق 2015 النووي طالما يتم احترام خطوطها الحمراء.

وقال عبداللهيان، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد المنعقد في الأردن، أنه يتعين على بقية أطراف الاتفاق النووي أن تكون "واقعية".

واشار وزير الخارجية الإيراني الى إنه "يتعين على بقية أطراف الاتفاق النووي اتخاذ "القرار السياسي الضروري" لإنقاذه".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد دعا القوى الغربية، اليوم الثلاثاء، إلى تبني منهج "بناء" لإحياء الاتفاق النووي.

وأضاف أثناء اجتماعه مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على هامش مشاركتهما في مؤتمر بغداد، أنه "يتعين على بقية أطراف الاتفاق اتخاذ "القرار السياسي الضروري" لإنقاذ الاتفاق".