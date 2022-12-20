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"يقطع 7 كم في الثانية".. صحيفة أمريكية: موسكو تنشر سلاح بوتين


أفادت صحيفة Newsweek، بأن موسكو نشرت أحدث نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز Avangard، والذي اشتهر بأنه سلاح لا يقهر.

وأوضحت الكاتبة خالدة رحمان، في مقال نشرته عبر الصحيفة، أنه لا يمكن اعتراض منظومة Avangard، وأنها أسرع بـ 27 ضعفا من سرعة الصوت، بحيث يقطع الصاروخ مسافة 7.5 كيلومتر في الثانية، مشيرة إلى أنها واحد من عدة أنظمة أسلحة متطورة أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مارس 2018.

وأشارت الكاتبة، إلى أن بوتين تحدث عن قدرة نظام Avangard على أداء مناورات مفاجئة في طريقه إلى الهدف، ما يجعله محصنا ضد الدفاعات الجوية والصاروخية، وأنه مصمم لاختراق الدفاعات الصاروخية الأمريكية.

وأضافت، أن مداه يزيد عن 6 آلاف كيلومتر، وهو قادر على حمل رؤوس نووية، أو تقليدية، والتحليق فوق القارة القطبية الجنوبية، والاقتراب من الولايات المتحدة من الجنوب.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الفوج الثاني للصواريخ الباليستية العابرة للقارات Avangard، دخل الخدمة في فرقة أورينبورغ التابعة لوحدة القذائف الاستراتيجية.

 

ويتكون هذا المجمع من صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز UR-100N UTTH، مع رأس قتالي مجنح فرط صوتي قادر على المناورة والتحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي.

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