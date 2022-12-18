إيران تعلن تفكيك عصابة تهريب ذخيرة حربية

أعلنت إيران، الأحد، تفكيك عصابة تهريب ذخيرة حربية في مدينة آبادان جنوب غرب البلاد.

وقال قائد حرس الحدود في محافظة خوزستان الإيرانية، العميد لطف علي باكباز، إن ذلك تم في إطار مكافحة تهريب الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في أعمال الشغب التي شهدتها إيران مؤخرا.

وأضاف أن "حرس الحدود في سلاح البحر بمدينة آبادان، فكك هذه الشبكة يوم السبت بعد محاولة المهربين نقل شحنة كبيرة من المعدات الحربية عبر مياه نهر أروند".

وصرح بأن الفريق الاستكشافي البحري في آبادان نفذ كمينا دقيقا في نهر أروند واحتجز زورقا للصيد.

وأكد أنه تم إلقاء القبض على شخص واحد وضبط 14 ألف رصاصة حربية لرشاشة كلاشينكوف و2750 رصاصة مسدس تم إخفاؤها بشكل دقيق.

وأشار العميد باكباز إلى أن رجال خفر الحدود استطاعوا قبل فترة من خلال عمليات ليلية ضبط 6700 رصاصة حربية.