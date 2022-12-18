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وزارة الدفاع الألمانية تزود قواتها بآليات معطوبة


زودت وزارة الدفاع الألمانية قواتها بمدرعات قتالية من طراز Puma، وآليات قتالية فيها أعطال فنية وتقنية كبيرة.

وأفادت صحيفة Der Spiegel الألمانية، نقلا عن اللواء روبريخت فون باتلر، في رسالة وجهها إلى وزيرة الدفاع الألمانية، بأن جميع ناقلات الجنود المدرعة المحدثة من طراز Puma، ودبابات Leopard 2، تعطلت عن العمل خلال التدريبات، بسبب أعطال إلكترونية وفنية.

وأوضح فون باتلر، أن 18 أعطبت وتوقفت عن العمل، واشتعلت النيران في عدد منها خلال الأسبوع الأول من التدريبات، كما خرجت آخر دبابتين Puma من الخدمة أمس، بسبب خلل في أبراجهما.

وأضاف، أن الميزانية الكبيرة المخصصة لتحديث مدرعات Puma MP لم ترق إلى المستوى المطلوب.

ومن جهتها أشارت وزارة الدفاع الألمانية، إلى أن الكتيبة ومعداتها العسكرية اللازمة، ستكون جاهزة للقتال خلال الشهور الـ 4 القادمة.

وفي وقت سابق، صرحت مفوضة الدفاع في البوندستاغ إيفا هيجل، بأن الميزانية الدفاعية للجيش الألماني تدهورت بشكل لم يسبق له مثيل، بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها لقوات كييف.

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وزارة الدفاع الألمانية تزود قواتها بآليات معطوبة
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