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بوتين في مقر قيادة الحرب.. معارك "شرسة" شرقي أوكرانيا


ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين، زار قيادة عمليات الحرب الدائرة في أوكرانيا التي تشمل كل الأفرع المشاركة بالقتال.

ونقلت "تاس" عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله إن بوتين اطلع على عمل القيادة التي قدمت له إحاطة بشأن " تقدم العملية العسكرية الخاصة"، وهو الاسم الرسمي الذي تطلقه موسكو على حربها في أوكرانيا.

وأضافت أن بوتين عقد مؤتمرا مع القيادات العسكرية ثم اجتماعات منفصلة معها. وتابع بيسكوف: "في يوم الجمعة، عمل الرئيس فلاديمير بوتين في قيادة الأفرع العسكرية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة".

ولم يدل المتحدث الرئاسي بمزيد من التفاصيل حول الزيارة، التي تأتي في ظل اعتماد موسكو على الصواريخ والطائرات المسيرة في ضرب البنية التحتية الأوكرانية.

 

كما يشتد القتال في شرقي البلاد، حيث سجل الروس أخيرا تقدما في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس.

 

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