السيد رئيسي: وعي الشعب الإيراني وبصيرته جعل العدو عاجزا عن تحقيق أغراضه

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "حسابات العدو في المؤامرة الأخيرة كانت خاطئة، كما حدث في حساباته ومؤامراته السابقة".

وذكر رئيسي في تصريحات له، خلال اجتماع مع جمع من أهالي مدينة نهبندان بمحافظة "خراسان الجنوبية" شرقي إيران أن حضور الشعب الإيراني الواعي يمنع تحقق أهداف المؤامرات التي يحيكها العدو، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأوضح أنه "في المؤامرة الأخيرة ظن الأعداء أن بإمكانهم خداع الشعب الإيراني بإطلاق شعارات خادعة وجذابة".

وأشار رئيسي إلى أن "الأعداء ظنوا أن الشعب الإیراني يثق بهم من خلال إطلاق شعارات عن الحياة والحرية، إلا أن شعبنا يقض ويدرك المغزى من هذه الشعارات فإنهم يسلبون أرواح الناس ولا يمنحون الحياة لأي شخص في العالم".

وتابع: "ماذا فعلتم بالشعب المظلوم والمسلم في أفغانستان خلال عقدين من حضورکم في هذا البلد؟"، مشيرا إلى أن "الحضور النشط لأبناء الشعب ووعیهم وبصيرتهم جعل العدو عاجزا عن تحقيق أغراضه وتنفيذ مؤامراته".