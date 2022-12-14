اعتقال 44 شخصا اغلبهم فلسطينيين في تركيا بتهمة التجسس لصالح "الموساد الإسرائيلي"

أعلنت السلطات الأمنية في تركيا، اليوم الأربعاء، إحباط أنشطة عملية مزعومة للموساد الإسرائيلي ضد المنظمات الفلسطينية العاملة في الأراضي التركية، واعتقال 44 شخصا بشبهة التجسس السياسي والعسكري.

وبحسب وسائل اعلام تركية فإن المعتقلين كانوا يتعقبون مواطنين فلسطينيين ومؤسسات ومنظمات غير حكومية في تركيا لفترات طويلة، منتحلين صفة موظفين في شركة استشارية تعمل في اسطنبول، مقابل أموال قبضوها من الموساد الإسرائيلي.

وقد أحيل سبعة من المشتبه بهم إلى المحكمة بعد اعتقالهم من قبل مديرية أمن اسطنبول وتم إرسالهم إلى السجن. كما أفيد أنه لا يزال هناك 13 مشتبها بهم فارين، فيما التحقيق مستمر مع المشتبه بهم الآخرين فى فرع مكافحة الإرهاب.

ومن بين الموقوفين، شخصي يدعى إسماعيل يتيم أوغلو، وهو الرئيس المؤسس لجمعية "التحقيق والمباحث الخاصة" التي تأسست عام 2007 في تركيا. وكان قد بدأ عمله كمحقق خاص في العام 2003، وذلك بعد 23 عاما من العمل كموظف حكومي في تركيا.

يذكر أنه في نهاية العام الماضي، أعلنت الاستخبارات التركية، اعتقال 15 شخصا، بتهمة التجسس السياسي والعسكري لصالح الموساد الإسرائيلي على الأراضي التركية.