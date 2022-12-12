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إيران تفرض عقوبات ضد أشخاص ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا


أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن عقوبات ضد أشخاص ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقالت الوزارة في بيان لها ان " العقوبات تشمل نواب برلمان ومسؤولين عسكريين ومنشأت عسكرية وشركات كيميائية، ووسائل إعلام مناهضة لإيران تعمل في دول أوروبية".

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات في مجال حقوق الإنسان على 65 شخصا في دول مختلفة، بينهم 17 مسؤولا في إيران.

وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول، وحظر التأشيرات، ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.

كذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية يوم السبت أن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصا وكيانات في إيران، ردا على ما وصفته بتعرض حقوق الإنسان لانتهاكات "جسيمة".

وذلك بعد استدعاء سفير بريطانيا لدى طهران سايمون شيركليف، على خلفية عقوبات فرضتها لندن على مسؤولين في القضاء الإيراني.

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