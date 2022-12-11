أردوغان يهدد بضرب أثينا إذا لم تتوقف "الاستفزازات"

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بضرب العاصمة اليونانية أثينا إذا لم تتوقف "الاستفزازات".

وقال أردوغان في تصريحات صحافية، "اليونان تخاف من طائراتنا الحربية وطائراتنا المسلحة من دون طيار".

وأضاف "يقولون إنها ستضرب أثينا.. إذا لم يهدأوا (يتوقفوا عن الاستفزازات) سنضرب طبعا.. تركيا لا تعبث بهذه القضايا".

وتابع "أصبحنا ننتج صواريخنا بأنفسنا وهذا أمر يخيف اليونان، فعندما تتحدث عن صاروخ طيفون تشعر اليونان بالخوف وتقول إنه يستطيع ضرب أثينا".