الجيش الأمريكي يعود الى الصومال

كشفت صحف أمريكية، اليوم السبت، عن عودة القوات الأمريكية إلى قاعدة "بيدوغلي" الجوية في الصومال.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، أدى هذا القرار إلى تنامي حركة "الشباب المجاهدين"، وأعاق قدرة الولايات المتحدة على توفير بيانات استخبارية ودعم جوي للقوات الصومالية، كما أدى إلى تأخير بناء منشآت عسكرية، مثل العيادات ومراكز تدريبية".

وفي عام 2021، وافق الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، على اقتراح البنتاغون بإعادة الجيش الأمريكي إلى الصومال، حيث سيتم نشر أقل من 500 جندي من القوات الخاصة الأمريكية هناك، وسيتم إعادة توجيههم من نقاط أخرى في المنطقة.

وياتي هذا القرار بعد سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الوحدة العسكرية الأمريكية بأكملها تقريبا من الصومال في عام 2020.