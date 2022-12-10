النمسا.. احتجاجات رافضة للعقوبات ضد روسيا

نظم مئات المواطنين في العاصمة النمساوية فيينا، مسيرة احتجاجية تطالب السلطات بإعادة النظر في العقوبات المفروضة ضد روسيا، والحفاظ على حياد البلاد الكامل.

ووفقا لمنظمي المسيرة، فإن الأزمة لم تؤثر الآن على المناخ بقدر ما أثرت على البرلمان والحكومة في النمسا، ودعوا قيادة البلاد إلى بذل جهود فورية لتنظيم محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الأزمة، وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ورفع المشاركون في المسيرة العلمين النمساوي والروسي ولافتات كتب عليها: "بدلا من العقوبات، نريد كهرباء ووقودا وسلعا رخيصة".

وشارك في الاحتجاج كمتحدث نائب مستشار النمسا السابق هاينز كريستيان ستراش، وتم تنظيم الاحتجاج رغم برودة الطقس في المدينة.