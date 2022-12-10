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روسيا بشأن الأسلحة المرسلة الى أوكرانيا: ازدياد معدل تهربها لدولة ثالثة


أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن حجم تهريب الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا إلى دول ثالثة آخذ في الازدياد.

وقال نيبينزيا، "ارتفاع حجم تهريب الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا إلى دول ثالثة".

وأشار نيبينزيا إلى أن لدى موسكو معلومات تؤكد تقديم القوات الأوكرانية بيانات من الأقمار الصناعية الأمريكية لقصف المطارات الروسية.

وأضاف نيبينزيا بشأن الإمدادات العسكرية المزعومة من إيران إلى روسيا، "المجمع الصناعي العسكري الروسي قادر على التعامل مع أي مهام، ولسنا بحاجة إلى مساعدة أحد".

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الجمعة، عن تقديم بلاده لحزمة "مساعدات دفاعية" ل‍أوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.

وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. فيما أشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

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