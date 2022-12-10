إيران تستدعي سفيري ألمانيا وبريطانيا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، عن استدعاء سفيري ألمانيا وبريطانيا لدى طهران، وسلمتهما مذكرة احتجاج شديدة اللهجة لاستمرار تدخل بلديهما "غير المقبول" في الشؤون الداخلية لإيران.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن وزارة الخارجية، انه "تم استدعاء السفير الألماني هانز أودو موتسيل، والبريطاني سايمون شيركليف، أمس الجمعة واليوم السبت، من قبل الخارجية الإيرانية".

وأضافت انه "تم إبلاغ السفيرين معارضة طهران الشديدة لاستمرار تدخل بلديهما " غير المقبول" في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية".

كما أعربت الخارجية الإيرانية عن "الأسف الشديد إزاء المعاملة الانتقائية والمزدوجة للمسؤولين الالمان بحيث يعتبرون الأعمال التخريبية جيدة للآخرين وضارة لبلدهم".

وأكد مسؤول في الخارجية الإيرانية خلال الاجتماع مع السفير البريطاني على أن "جهود وسائل الإعلام البريطانية، سواء الحكومية منها أو الإعلام الذي يتخذ من لندن مقرا له، من أجل إعادة انعاش الاضطرابات في إيران، لن تؤدي إلى نتيجة سوى زيادة كراهية الشعب الإيراني تجاه السياسات البريطانية المعادية لإيران".