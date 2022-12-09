الرئيس الصيني: ندعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إنه يدعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإقامة دولة مستقلة على أساس حل الدولتين.

وقال الرئيس الصيني في كلمة له خلال القمة الصينية العربية الأولى من نوعها، والتي تعقد في العاصمة السعودية الرياض، أنه "لا يمكن استمرار الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني ولا المساومة على الحقوق المشروعة".

وأشار إلى تزايد دعوات الدول العربية من أجل تحقيق السلام والعدالة في العالم"، مشددا على أن "القمة الصينية العربية حدث مفصلي في تاريخ علاقتنا".