السعودية توقع مع الصين اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة

وقع الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الخميس، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، الخميس، اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين.

وبحسب الوكالة الرسمية السعودية "واس"، فإن الملك سلمان استقبل في قصر اليمامة ب‍الرياض، اليوم، الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

واستعراض اللقاء، علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

وأوضحت الوكالة، أنه "عقب ذلك، وقع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الرياض وبكين".

وكانت الوكالة كشفت في وقت سابق أن الرئيس الصيني وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وقعا أيضا اتفاقية للتنسيق بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق في بكين، ضمن اتفاقيات أخرى أبرزها: مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الهيدروجينية، واتفاقية التعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.