الإعدام لـ 5 متهمين متورطين بهجوم مسلح على مرقد ديني في إيران..

أعلن رئيس السلطة القضائية في مدينة شيراز، جنوب إيران، عن حكم بإعدام 5 متهمين في الهجوم المسلح، الذي استهدف مرقدًا دينيًّا، في المدينة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي

وقال رئيس القضاء في المدينة، كاظم موسوي، لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون "جوان"، إنه "تم الحكم على 5 من المتهمين الرئيسين في هجوم مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم المعروف ب‍شاه جراغ".

وأضاف أن "هؤلاء الأشخاص متهمون بالمحاربة والفساد في الأرض، والانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي والانتماء إلى جماعة متمردة والتجمع والتواطؤ بقصد العمل ضد أمن البلاد".

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن هويات الأشخاص المحكومين، لكن "التهم"، التي أوردها تقود المعتقلين للإعدام، وفق قانون العقوبات الإيراني.

وأشار المسؤول القضائي موسوي، إلى أن "عملية التعامل مع هذه القضية في الفرع الأول للمحكمة الثورية ستتم بسرعة ودقة وبطريقة خاصة".