بوتين: خطر نشوب حرب نووية يتزايد

حذر الرئيس فلاديمير بوتين، الاربعاء، من أن خطر الحرب النوية يتزايد في العالم.

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء المجلس الروسي لحقوق الإنسان: "بين 300 ألف مقاتل من رجالنا الذين تم تعبئتهم ويدافعون عن الوطن، أرسنا 150 ألفا منهم إلى منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، أي ما يعادل نصف من تمت تعبئتهم".

وأضاف: "77 ألفا من 150 ألفا يقاتلون على الخطوط الأمامية، والباقون على الخط الثاني والثالث يؤدون وظائف دفاعية، أو يخضعون لتدريب إضافي في منطقة العملية العسكرية".

وأشار الى أن "خطر نشوب حرب نووية آخذ في التزايد لكن روسيا تعتبر الأسلحة النووية أداة للرد فقط على تعرضها للهجوم"، مبينا بالقول "لدينا أكثر الأسلحة تطورا لكننا لا نريد التلويح بها ونعتبرها أداة للردع".