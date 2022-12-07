اعتقالات بالجملة لمشتبه بهم بالتخطيط للانقلاب في ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية كبرى لمكافحة الإرهاب تككلت باعتقال 25 مشتبها بانتمائهم لتنظيم "حركة مواطني الرايخ"، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة واستهداف مؤسسات الدولة.

وقال وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، إن "المدعي العام يحقق في شبكة إرهابية مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية".

بدورها قالت متحدثة باسم الادعاء العام الألماني، إن "السلطات شنت الحملة في 11 ولاية ألمانية"، من دون الإعلان بعد عن مزيد من التفاصيل.

وكانت الحكومة الألمانية قد اعلنت في وقت سابق من، اليوم، عن إحباط محاولة انقلاب على السلطة يقودها أحد الأمراء لإسقاط الحكومة الحالية.