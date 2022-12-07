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الولايات المتحدة تعلن معارضتها لرفع ملف "شيرين أبو عاقلة" للمحكمة الجنائية الدولية


أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن معارضتها رفع شبكة "الجزيرة" القطرية ملف مقتل الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجددة معارضتها التحقيقات التي تطال إسرائيل.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، "نحن نعارض ذلك"، مضيفا أن "المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تركز على جوهر اختصاصها وهو أن تكون الملاذ الأخير لمعاقبة الجرائم الفظيعة وردعها".

وكانت شبكة "الجزيرة" الإعلامية القطرية، أعلنت أمس الثلاثاء، رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم فيها القوات الإسرائيلية بقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، في مايو/ أيار الماضي، بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

ونشرت الشبكة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بيانا أكدت فيه رفع دعوى تتهم إسرائيل باغتيال أبو عاقلة التي كانت تعمل لدى قنواتها.

وقالت الجزيرة إن "رفع القضية للمحكمة الجنائية يأتي بعد إجراء فريقنا القانوني تحقيقا في القضية، والملف المرفوع للمحكمة الجنائية يبرز أدلة بأن شيرين تعرضت لإطلاق نار من قوات الاحتلال".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد: "لن يستجوب أحد جنود الجيش الإسرائيلي ولن يعظنا أحد عن أخلاق القتال، وبالتأكيد ليس شبكة الجزيرة".

بدورها، قالت الرئاسة الفلسطينية، إنها لن تسمح ل‍إسرائيل بالإفلات من جريمة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وبأن الفلسطينيين ملتزمون بالقانون الدولي.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، الشهر الماضي، فتح تحقيق في ملابسات وفاة الصحفية الفلسطينية- الأمريكية شيرين أبو عاقلة خلال تغطية اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية في مايو الماضي.

وفي شهر تموز الماضي، رجحت واشنطن أن "الجيش الإسرائيلي قد يكون مسؤولا عن وفاة شيرين أبو عاقلة، لكنها قالت إنها لم تقتل عمدا"، بينما أعلن الجانب الفلسطيني، نهاية مايو، أن تحقيقه يشير إلى أنه تم إطلاق النار عليها من قبل جندي إسرائيلي بصورة متعمدة.

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