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سخرية واسعة على "تويتر" من بيان لوزير الخارجية الأوكراني حول "هزيمة روسيا"


أثار بيان وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، دعا فيه العالم إلى الاستعداد لـ"هزيمة روسيا"، حالة من السخرية بين مستخدمي "تويتر"، الذين أكدوا أن الغرب بدأ يتعب من مساعدة كييف.

وقال أحد المستخدمين: "أوكرانيا لا تستطيع الفوز. يجب أن تبدأ المفاوضات مع روسيا في أسرع وقت ممكن، وألا تدفعنا جميعا إلى حرب عالمية ثالثة".

وحذر آخر: "عزيزتي أوكرانيا، يبدو لي أن وقت توقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن إرسال أموالنا إليك قد حان. لقد سئمنا من هذا النزاع، ولدينا ما يكفي من مشاكلنا الخاصة".

وقال مستخدم ثالث: "في بعض الأحيان يكون من المهم جدا تقييم نقاط قوتك بوعي. فرصك تقترب من الصفر بدون دعم الولايات المتحدة والدول الأخرى".

وذكر رابع: "حتى فرنسا وألمانيا تشككان في إمكانية فوزك، وأنتم تواصلون الإصرار على ذلك". وأضاف آخر: "أي محلل عسكري عاقل يرى أن القوات الأوكرانية ستهزم، لكنكم تواصلون العمليات العسكرية".

وأكد أحدهم أن "أوكرانيا خسرت كل ما في وسعها وسيدفع أكثر من جيل من الأوكرانيين ديونهم بينما تواصل حكومتكم جني الأموال من المساعدات الأوروبية".

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سخرية واسعة على "تويتر" من بيان لوزير الخارجية الأوكراني حول "هزيمة روسيا"
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