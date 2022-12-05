"الطرود المشبوهة".. اعتراض ثلاثة جديدة في إسبانيا

اعترضت الشرطة الإسبانية 3 طرود بمكتب البريد أرسلت لدبلوماسيين أوكرانيين، ليرتفع بذلك إجمالي الطرود المشبوهة التي استهدفت الدبلوماسيين الأوكرانيين في الخارج إلى 21.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، في منشور على "فيسبوك"، إن "الشرطة الإسبانية صادرت في مكتب البريد ثلاثة طرود، بها ما يعتقد أنها أعين حيوانات، كانت مرسلة إلى السفارة الأوكرانية في مدريد والقنصلية العامة في برشلونة والقنصلية في مالاغا".

وأضاف أوليغ نيكولينكو أنخ تم فتح تحقيق في الغرض. وتابع قائلا: "في المجمل، لدينا 21 حالة تهديد للسفارات والقنصليات الأوكرانية في 12 دولة".