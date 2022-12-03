لأسباب سياسية.. هنغاريا تتهم الاتحاد الاوربي بتجميد اموال بودابست

اتّهم رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال مخصصة لبودابست "لأسباب سياسية"، منها ما يتعلّق بسياسة الهجرة التي تعتمدها المجر وبمعارضتها لفرض عقوبات على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت الأربعاء بتجميد أكثر من 13 مليار يورو (13.7 مليار دولار) من الأصول الأوروبية المخصصة لهنغاريا، ردًا على مشاكل فساد كُشفت في هذا البلد.

وقررت المفوضية الأوروبية أيضًا المصادقة على خطة الإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19 لهنغاريا بقيمة 5.8 مليارات يورو (6.11 مليار دولار)، لكن وفق 27 شرطًا تشمل تبني 17 إجراء لمعالجة مخاوف المفوضية الأوروبية بينها إنشاء "سلطة مستقلة" للتحكم بشكل أفضل في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي والتي يشتبه بأنها تساهم في إثراء أقارب فكتور أوربان.

وفي مقابلة مع الإذاعة العامة، اتهم أوربان "بيروقراطيي بروكسل" بتأجيل تنفيذ خطة دعم للهنغاريا "لأسباب سياسية واضحة".

وقال: "بشأن بعض المسائل الأساسية، هناك تباين في الآراء بين الاتحاد الأوروبي وهنغاريا، ولهذا السبب لا تحب بروكسل الحكومة الهنغارية".

وأضاف أن "بروكسل "تطالب بفتح حدودنا أمام المهاجرين، لكن لن نفعل ذلك، كما تطالب بإدخال دعايتهم الجنسية إلى مدارسنا، لكن لن نفعل ذلك".

وحذّر من أن "الاتحاد الأوروبي "يطالب أيضًا بدعمنا غير المشروط للعقوبات والحرب ضد موسكو، لكن لن نفعل ذلك أيضًا".