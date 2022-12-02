بعد اختبار ناجح.. الدفاع الروسية تعلن عن منظومة جوية جديدة

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، نجاح القوات الجوية الفضائية في اختبار صاروخ جديد لنظام دفاع جوي، بميدان اختبار الصواريخ المضادة لأهداف جوية في ساري شاغان بكازاخستان.

وذكرت الوزارة في بيان، إن "طاقما قتاليا من قوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نجح في إجراء اختبار آخر لإطلاق صاروخ جديد لنظام دفاع صاروخي روسي"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال رئيس وحدة الدفاع الصاروخي في قوة الفضاء الروسية سيرغي غرابتشوك، ان "الصاروخ الجديد أكد المواصفات بعد سلسلة من الاختبارات، وأنجز الطاقم القتالي مهمة ضرب هدف بالدقة المطلوبة".

وفي نيسان الماضي، أجرت روسيا بنجاح تجربة إطلاق الصاروخ "سارمات" العابر للقارات والقادر على حمل رؤوس نووية.

ويبلغ مدى الصاروخ "سارمات" 18 ألف كيلومتر، ويمكن أن يحمل رؤوساً نووية، وهو ما سيسمح لروسيا بالوصول إلى أهداف في مختلف أنحاء العالم من خلال شن هجمات عبر القطبين الشمالي أو الجنوبي.